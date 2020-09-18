Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко успокоиться

https://static.news.ru/photo/71ce6fe4-f93a-11ea-a52d-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: twitter.com

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рекомендовал посоветовал президенту Белоруссии успокоиться.

Высказывание главы МВД было сделано на фоне введения усилений на границе с Украиной. Арсен Аваков отметил, что Украина и Белоруссия — дружественные братские страны и для усиления границ нет повода. Он также порекомендовал белорусскому лидеру не искать врагов, а «поискать бревно в своём глазу».

Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств. Так что попейте водички, господин Лукашенко — успокойтесь. Украинцы — друзья белорусам, — не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу. <...> Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси, — привели слова министра внутренних дел Украины в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика вынуждена закрыть границы с Польшей и Литвой, а граница с Украиной будет усилена. При этом он обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».