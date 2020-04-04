Глава МВД Франции: напавший на людей с ножом «встал на путь терроризма»

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что мужчина, напавший с ножом на людей в центре города Роман-сюр-Изер «встал на путь терроризма».

Сегодня утром в Роман-сюр-Изере мужчина встал на путь терроризма, убив двух человек. По предварительным данным, пострадали ещё пять человек, — сказал министр в эфире телеканала BFM.

Сам нападавший задержан полицией. Его мотивы пока неизвестны. В расследовании инцидента пока не участвует подразделение прокуратуры, специализирующееся на терактах. Именно они должны дать квалификацию случившемуся.

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