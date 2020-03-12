https://static.news.ru/photo/4c82aa26-64fb-11ea-a114-fa163e074e61_660.jpg Питер Даттон Фото: Peter Dutton/twitter.com

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон сдал анализ на наличие коронавируса в организме, который показал положительный результат.

13 марта глава ведомства должен был принять участие в утренней программе Today, однако так и не появился на съёмках. Ведущая Аллисон Лэнгдон заявила, что Даттон не пришёл на шоу из-за «расстройства желудка», передаёт The Guardian.

Министр уточнил, что проснулся утром с симптомами инфекции — температурой и болью в горле, о чём сразу же проинформировал медиков. Недавно Даттон вернулся на Зелёный континент из Соединённых Штатов. 6 марта в Вашингтоне он встречался с высокопоставленными представителями США, Великобритании, Канады и Новой Зеландии — членами разведывательного альянса Five Eyes («Пять глаз»).

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, что с 16 марта в стране будет запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек, писал NEWS.ru.