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Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике работу правительства Майи Санду. Приоритеты нынешнего кабинета не совпадают с ожиданиями граждан, считает он.

Так, по словам главы республики, люди ждут роста зарплат и пенсий, улучшений в системе здравоохранения, транспорта и ЖКХ.

У меня есть ощущение, что некоторые просто не могут или не знают, как работать для граждан, продолжают теряться в оправданиях, почему они не могут ничего делать, когда надо начинать действовать, — заявил он в интервью агентству Трибуна .

Президент также констатировал, что кабинет и программа его работы «формировались в спешке».

24 февраля 2019 года на парламентских выборах в республике победила пророссийская партия социалистов, неформальным лидером которой является глава государства Игорь Додон. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы, отличающаяся нелюбовью к России. Третье место занял правый проевропейский блок ACUM. Однако им всем не удалось договорится о формировании правительства. По конституции, оно должно быть создано в трёхмесячный срок со дня утверждения результатов выборов 9 марта.

7 июня Конституционный суд постановил распустить парламент. Это решение выполнять должен был президент Игорь Додон, но он отказался вмешиваться. А уже на следующий день, 8 июня, блок ACUM договорился с Партией социалистов. Это было на один день позже, чем 90-дневный срок, и на один день раньше до истечения трёхмесячного срока.

В результате достигнутых договорённостей лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду сформировала кабмин, а спикером стала лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный. После этого Конституционный суд назначил временно исполняющим обязанности президента лидера Демпартии Павла Филиппа и отстранил Додона из-за нероспуска им парламента. Тот отказался подчиняться.

В стране начался политический кризис. В итоге он разрешился в пользу президента Додона и главы кабмина Санду. После беседы с послом США в Республике Молдавия Дереком Хоганом 14 июня кабинет Филипа ушёл в отставку. На следующий день политики и бизнесмены, связанные с Демпартией, сбежали из страны. Из Кишинёва вылетели три частных лайнера: в Москву, Одессу и Лондон, писал News.ru.