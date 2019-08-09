https://static.news.ru/photo/076edfaa-7ffe-11e9-96e9-fa163e074e61_660.jpg Ульяна Супрун Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призналась, что её настоящее имя звучит иначе.

По её словам, если не упускать из внимания «цивилизационные различия», то необходимо писать Уляна, а не Ульяна.

Чиновница пояснила, что именно так на украинском языке пишется её имя, а вариант с мягким знаком используется на территории России.

Разные языки — разные имена, — написала Супрун на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что это маленькая деталь важна для сохранения оригинального звучания используемых на Украине слов и имён.

Ранее News.ru писал о том, что и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может сесть в тюрьму после проведения аудита закупок. Об этом заявил советник президента, основатель и совладелец клиники «Борис» Михаил Радуцкий. Он сообщил, что украинский Минздрав вот уже четвёртый год не проводит закупки лекарств. Сейчас на себя берёт этот процесс созданное в конце прошлого года ГП «Медицинские закупки Украины».