Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун призналась, что её настоящее имя звучит иначе.
По её словам, если не упускать из внимания «цивилизационные различия», то необходимо писать Уляна, а не Ульяна.
Чиновница пояснила, что именно так на украинском языке пишется её имя, а вариант с мягким знаком используется на территории России.
Разные языки — разные имена, — написала Супрун на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что это маленькая деталь важна для сохранения оригинального звучания используемых на Украине слов и имён.
Ранее News.ru писал о том, что и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун может сесть в тюрьму после проведения аудита закупок. Об этом заявил советник президента, основатель и совладелец клиники «Борис» Михаил Радуцкий. Он сообщил, что украинский Минздрав вот уже четвёртый год не проводит закупки лекарств. Сейчас на себя берёт этот процесс созданное в конце прошлого года ГП «Медицинские закупки Украины».