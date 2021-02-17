Глава Минздрава Украины может лишиться должности из-за провала вакцинации

https://static.news.ru/photo/7254ce3a-7109-11eb-82d4-96000091f725_660.jpg Максим Степанов Фото: Максим Степанов/facebook.com

В Верховной раде Украины заявили, что министр здравоохранения страны Максим Степанов может лишиться должности. Такой вопрос поднимут в ведомстве, если до конца недели в Незалежной не начнётся вакцинация от коронавируса. Об этом заявил депутат фракции «Слуга народа» и председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики в Верховной раде Даниил Гетманцев.

Политик отметил, что Минздрав не уложился в обозначенные сроки старта вакцинации. Напомним, что она должна была начаться 15 февраля. Тем не менее имеется официальное заявление ведомства, что прививать население страны от коронавируса начнут до конца текущей недели.

Есть некоторые технические препятствия, но, так или иначе, вакцинация начнётся, хоть и с опозданием. Если не начнётся до конца недели, то снимем министра, — сказал Гетманцев.

В случае срыва вакцинации, по словам депутата, Рада будет вынуждена «заменить действующего министра на такого человека, который будет выполнять свои обязательства». Таким образом Степанов может лишиться своей должности, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина провалила переговоры по поставкам в страну препаратов от коронавируса, при этом действующих контрактов на поставки у Киева нет. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива. Он добавил, что администрация президента Владимира Зеленского провалила переговорный процесс по поставкам вакцины в страну.