Глава Минобороны Британии Уоллес сообщил о скором визите в Москву

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в ближайшее время намерен приехать в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу. Уоллес отправился в тур по Европе, чтобы придать импульс санкциям против России и поддержать Украину из-за возможного «вторжения» РФ, пишет ВВС.

Британский министр обороны подтвердил , что в скором времени приедет в Москву для проведения переговоров с Сергеем Шойгу. При этом, добавил Уоллес, он «не рассчитывает на дипломатический прорыв», хотя надеется, что ещё есть шанс остановить «вторжение» России на Украину.

Я настроен совсем не оптимистично, — сказал глава Минобороны Британии.

За минувшую неделю Украина получила от Великобритании две тысячи единиц лёгкого противотанкового оружия и военных для их обслуживания. Однако, не все страны НАТО готовы на такие шаги. Именно поэтому Уоллес собрался в поездку, чтобы коллеги из Альянса изменили своё мнение. Первой остановкой министра станут Нидерланды, которые рассматривают возможность поставить на Украину бронежилеты и снайперские винтовки.

Сопротивляется этому давлению новое правительство Германии, за что его уже публично раскритиковали Польша и Латвия. Берлин поставляет Украине помощь, но не летального характера, это полевые госпитали и пять тысяч военных шлемов. Уоллес надеется в ходе поездки переубедить немцев, чтобы они всё же поддержали жёсткие экономические санкции против России.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он сообщил, выступая в парламенте. Он хочет обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад.