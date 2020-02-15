https://static.news.ru/photo/b7161edc-4fe7-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: president.gov.ua

Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в рамках «нормандского формата» может не состояться в апреле, как планировалось ранее. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, от диалога ни одна из сторон не отказывается, однако консультации могут быть отложены.

Лидеры «нормандской четвёрки» должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле, а позже. Нам важно, чтобы были договорённости, которых они смогут достичь, — цитирует Пристайко ТАСС.

Сейчас, уточнил глава украинского МИДа, идёт согласование позиций сторон на министерском уровне.

Периодические консультации в «нормандском формате» проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

Ранее стало известно, что Путин и Зеленский могут обсудить ситуацию в Донбассе до очередной встречи лидеров «четвёрки». Однако пока что такой договорённости нет, писал NEWS.ru.

Незадолго до этого о возможном срыве «нормандского саммита» в апреле заявили в российском МИДе.