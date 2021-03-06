Глава МИД КНР: вмешательство США приводит к международным конфликтам

https://static.news.ru/photo/fbd72f04-7f23-11eb-a120-96000091f725_660.jpg Ван И Фото: Chen Yehua/XinHua/Global Look Press

Вмешательство Соединённых Штатов Америки в дела других стран часто приводит к возникновению большого количества проблем, а иногда — конфликтов. Об этом, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей, заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И.

Он отметил, что Штаты очень часто вмешиваются в дела других государств и выступил против такой модели поведения американских властей. По словам министра, США делают это под предлогом защиты демократии и прав человека.

Это создаёт большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам, — цитирует главу ведомства ФАН.

Ван И подчеркнул, что Китай готов к диалогу с американцами. Азиатская страна считает ограничения в двустороннем сотрудничестве безосновательными и рассчитывает на их снятие. Как добавил министр, КНР рассчитывает, что США не станут чинить государству новые препятствия.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти КНР безвозмездно поставляют вакцины от коронавируса в 69 государств и ещё 43-м странам продают их. Об этом сообщил член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И.