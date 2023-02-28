Глава МИД Израиля публично осудил спецоперацию на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Берлин публично осудил спецоперацию России на Украине. Он отметил, что Израиль поддержал резолюцию ООН по мирному соглашению, представленную украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом в феврале этого года в ходе поездки в Киев он отказался оценивать действия Москвы, сообщает РИА Новости.

Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом [Украины Владимиром Зеленским], — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на итоговый документ встречи «Большой двадцатки», что Индия не осудила спецоперацию России на Украине. Индийские представители отметили, что у страны другие взгляды, а также разные оценки ситуации и санкций против Москвы.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за создание специального трибунала, в рамках которого будут проведены расследования в отношении президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Парламентарии также приняли резолюцию по использованию активов РФ «для репараций Киеву».