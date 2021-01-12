Глава МИД Ирана заявил о завершении «ужасной» карьеры «лжеца» Помпео

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения Соединённых Штатов в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России) выдумкой.
Начиная с Кубы до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений насчёт «Аль-Каиды», господин «мы врём, обманываем, воруем» жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами, — написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства.
From designating Cuba to fictitious Iran "declassificationsâ and AQ claims, Mr. âwe lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.
No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против двух лидеров террористической организации «Аль-Каида», находящихся в Иране, и трёх лидеров её курдских батальонов, которые действуют на границе Ирана и Ирака. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.
Речь идёт о лидерах «Аль-Каиды» Султане Юсуфе Хасане аль-Арифе и Мухаммеде Аббатае, также известном как Абд аль-Рахман аль-Магреби. Политик заявил, что Иран стал прибежищем террористов. США будут бороться с этим, писал NEWS.ru.