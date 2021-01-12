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Глава МИД Ирана заявил о завершении «ужасной» карьеры «лжеца» Помпео

19:47, 12 января 2021
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал обвинения Соединённых Штатов в адрес Тегерана в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России) выдумкой.

Начиная с Кубы до фиктивного рассекречивания информации по Ирану и утверждений насчёт «Аль-Каиды», господин «мы врём, обманываем, воруем» жалким образом заканчивает свою ужасную карьеру воинственными лживыми речами, — написал в Twitter глава внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против двух лидеров террористической организации «Аль-Каида», находящихся в Иране, и трёх лидеров её курдских батальонов, которые действуют на границе Ирана и Ирака. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

Речь идёт о лидерах «Аль-Каиды» Султане Юсуфе Хасане аль-Арифе и Мухаммеде Аббатае, также известном как Абд аль-Рахман аль-Магреби. Политик заявил, что Иран стал прибежищем террористов. США будут бороться с этим, писал NEWS.ru.

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