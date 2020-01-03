Мохаммад Джавад Зариф Мохаммад Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном». Так он ответил на слова о том, что иранцы радуются убийству генерала Касема Сулеймани.

По его словам, «враждебному присутствию» Вашингтона на территории Западной Азии.

Двадцать четыре часа назад высокомерный клоун — выдающий себя за дипломата — заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестёр предложили ему свой ответ на своей земле, — написал он в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель. Помпео заявил, что США готовы к любому возможному ответу Тегерана.  

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