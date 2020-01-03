https://static.news.ru/photo/e017f5a8-2f26-11ea-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео является «высокомерным клоуном». Так он ответил на слова о том, что иранцы радуются убийству генерала Касема Сулеймани.

По его словам, «враждебному присутствию» Вашингтона на территории Западной Азии.

Двадцать четыре часа назад высокомерный клоун — выдающий себя за дипломата — заявил, что люди танцуют в городах Ирака. Сегодня сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестёр предложили ему свой ответ на своей земле, — написал он в Twitter.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.



Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.



End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c — Javad Zarif (@JZarif) 4 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель. Помпео заявил, что США готовы к любому возможному ответу Тегерана.