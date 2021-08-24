Глава МИД Австрии назвал Россию частью европейской реальности

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым сказал, что Россия есть и будет частью европейской реальности, поэтому страны должны сотрудничать и дальше. Об этом сообщил ТАСС.

Шалленберг сказал, что исторически сложившиеся отношения стран в последнее время перенесли серьёзные испытания.

Даже если мы стоим на противоположных берегах реки, то мост между нами не будет разрушен. Россия есть и будет частью европейской реальности. Россия — наш самый большой географический сосед, поэтому логично, что есть многочисленные сферы, в которых мы планомерно сотрудничаем, — заявил глава МИД Австрии.

Он считает, что и Россия, и Австрия не настолько богатые или большие страны, чтобы обойтись без соседей. И напомнил, что Европейский союз — самый важный торговый партнёр России.

Ранее стало известно, что в сентябре Австрию посетит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поучаствует во всемирной конференции спикеров парламентов.