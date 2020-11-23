Глава Евросовета предложил Байдену восстановить трансатлантический альянс

https://static.news.ru/photo/9168b2ea-2db7-11eb-93ef-fa163e074e61_660.jpg Шарль Мишель Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель провёл телефонный разговор с демократом Джо Байденом, который, по предварительным данным, станет новым президентом США. Он предложил возможному главе Белого дома восстановить крепкий трансатлантический альянс.

По словам Мишеля, объединение должно быть основано на общих интересах и ценностях. Глава Евросовета поприветствовал приверженность Байдена союзникам Америки, а также европейскому сотрудничеству. Политик подчеркнул, что ЕС планирует сотрудничать с Вашингтоном по вопросам безопасности, изменения климата, восстановления экономики, а также пандемии коронавирусной инфекции.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп ввёл ряд пошлин на товары из Европейского союза, Штаты покинули Парижское соглашение по климату, вышли из ядерной сделки по Ирану, а также их позиция фактически остановила работу апелляционной системы ВТО. Все эти действия осложнили партнёрство США и ЕС.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден определился с госсекретарём и советником по национальной безопасности. Первая должность будет предложена Энтони Блинкину, а вторая — Джейку Салливану. Для России назначение Блинкена будет означать возвращение Вашингтона к системе контроля над вооружениями, но усиление противостояния на других фронтах.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель ещё не объявлен, продолжается подсчёт голосов. Несмотря на это, кандидат от республиканцев Джо Байден заявил о своей победе. Новым президентом его объявили ряд американских СМИ.