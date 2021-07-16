Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал терактом произошедший в пятницу, 16 июля, взрыв на газопроводе в Донецке. Его слова приводит ТАСС.

Инцидент произошёл около 14:30 по московскому времени на газопроводе среднего давления в Будённовском районе Донецка. После взрыва начался сильный пожар.

Пушилин заявил, что по предварительным результатам расследования, произошёл террористический акт. В результате взрыва без газа остались более тысячи абонентов. Пострадавших нет.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что в ходе обстрела со стороны украинских силовиков был убит сотрудник Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.