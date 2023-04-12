Глава ЦРУ заявил о «несерьезном» отношении Путина к переговорам по Украине

Фото: CIA/via Globallookpress.com

Уильям Бернс

Президент РФ Владимир Путин на данном этапе «несерьезно относится» к перспективам переговоров для урегулирования конфликта на Украине, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии, организованном научно-исследовательским институтом имени Джеймса Бейкера. По словам Бернса, которые приводятся на сайте института, российский лидер убежден, что способен «сокрушить» Киев и Запад. Глава американской спецслужбы также высказал мнение, что усилия России в Донбассе скорее всего «зайдут в тупик».

Вместо того, чтобы отступить, он удвоил свои усилия, — заявил директор ЦРУ .

Бернс рассказал, что ему не один раз предлагали помочь налаживанию диалога между Москвой и Киевом, но, как считает ЦРУ, сейчас Россия не готова садиться за стол переговоров. Глава ЦРУ заверил, что США все равно продолжат оказывать помощь Киеву.

Директор ЦРУ также рассказал, что еще в период работы послом США в России в 2005-2008 годы Путин в личном общении с ним называл Украину «слабой, разделенной и ненастоящей страной».

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для диалога с Киевом. 7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры по Украине будут возможны только при учете российских интересов.