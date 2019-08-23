https://static.news.ru/photo/e93c1e74-c582-11e9-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутина Фото: mariavbutina/facebook.com

Основатель Overstock ушёл из компании после того, как стало известно о его романтических отношениях с Марией Бутиной. Россиянка отбывает тюремный срок в США за шпионскую деятельность.

Решение предприниматель принял, чтобы не навредить дальнейшему развитию фирмы, пишет The New York Times .

Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock в качестве как главы компании, так и члена совета директоров, —говорится в письме, адресованом акционерам.



26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, после того как она призналась в заговоре против США и действиях под руководством российского чиновника. Предположительно, речь идёт об экс-сенаторе Александре Торшине. Россиянку обвинили в попытках завязать отношения с американцами, имеющими влияние на политику страны. Бутина выйдет на свободу осенью 2019 года. После этого девушка будет немедленно депортирована на родину, писал News.ru.