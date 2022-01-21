«Гипотетический сценарий»: представитель Зеленского об оккупации Харькова
Представитель Зеленского назвал его слова об оккупации Россией Харькова гипотетическим сценарием
Александр Чеков
Александр Чеков
20:27, 21 января 2022
Владимир ЗеленскийФото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может «оккупировать Харьков», если решит продолжить эскалацию. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил в эфире «Радио НВ», что президент описывал «гипотетический сценарий».
Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован. Думаю, тиражирующие (эти слова — NEWS.ru) не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях, — сказал Никифоров.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева броcились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне. По словам нардепа, президент лишь усугубил cитуацию своими заявлениями. Зеленский в своём обращении к украинцам призвал не верить слухам и не паниковать. По его словам, сейчас не время «нагнетать ситуацию, скупать гречку и cпички».