«Гипотетический сценарий»: представитель Зеленского об оккупации Харькова

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

В МИД РФ подвели итоги сегодняшней встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Отмечается, что российская сторона проинформировала о серьёзных последствиях в случае «военного освоения Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины», говорится на сайте МИД.

До Э.Блинкена чётко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного...