Гибрид Трампа и Лё Пен: кто он — потенциальный соперник Макрона

Несмотря на то, что до первого тура президентских выборов во Франции остаётся чуть менее полугода, а ключевые политики медлят прояснять свои намерения, общественное спокойствие нарушено социологическими опросами, которые намекают на возможное появление у действующего главы государства Эммануэля Макрона неожиданного соперника. За считанные месяцы свою популярность в Пятой республике многократно увеличил Эрик Земур — колумнист и звезда ток-шоу, известный своими радикально антимигрантскими взглядами и провокационными инициативами. Появление на авансцене публициста, уже названного «французским Дональдом Трампом», индицирует о серьёзных проблемах у общества, говорят в экспертной среде.

Традиционным противником Макрона до последнего времени было принять считать лидера ультраправых Марин Лё Пен, которая на последних президентских выборах вышла во второй тур с весомой поддержкой, заставив аналитиков говорить об увеличении её электората на фоне общей усталости французского общества от истеблишмента. Однако все привычные расклады в 2022 году может спутать Земур — известный полемист, но абсолютный новичок на политической арене, который за последнее время получил аномальную популярность. Это отражается не только в упоминаемости его имени, но и в результатах социологических исследований, которые свидетельствуют о его способности затмить многолетний «бренд» Лё Пен.

Марин Лё Пен Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

В настоящий момент значительная часть электората ещё не настроилась на предвыборную кампанию. Так, доля колеблющихся избирателей может составлять от 13% ( по данным Elabe ) до 27% ( по данным Ifop-Fiducal ). Тем не менее, закоренелый критик феминизма, миграции и западных ценностей Земур уже обеспокоил центристские силы, которые во время предыдущей президентской гонки представлял Макрон, а также республиканцев и ультраправых. Рост феномена этого публициста даже заставил журналиста Этьена Жирара выпустить книгу «Радикализованный» (Le Radicalisé), которая подробно описывает восхождение человека, презентующего себя великим нарушителем спокойствия электората.

Парадокс мигрантофобии

Земур — в отличие от своих потенциальных конкурентов — вряд ли может похвастаться чётко разработанной политической программой. Однако ему уже удалось убедить тысячи людей в том, что он может помочь Франции покончить с таким явлением, как миграция. Без тени сомнения публицист уверяет в том, что именно он поставит точку в «мусульманском присутствии», открыто называя приезжих «оккупационной армией». Одна из его скандальных инициатив — включить в законодательство обязанность давать своему ребёнку «французское имя». Несмотря на поражающие своим национализмом высказывания и обвинения в призывах к расовой ненависти, СМИ продолжают давать Земуру трибуну, декларативно — во имя плюрализма.

Эрик Земур Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парадокс взглядов популиста заключается в том, что он сам вырос в семье мигрантов. Родители Земура — евреи-сефарды, приехавшие во Францию из Алжира незадолго до начала войны за независимость. Полемист является критиком таких западных ценностей, как защита прав человека и гендерное равенство, и верит в упадок западной цивилизации. Это делает его идеологическим родственником Трампа.

Он поставил мат прессе. Как и Трамп, — убеждён Гаспар Ганцер, бывший советник экс-президента Франсуа Олланда. — Он опережает всех, потому что сегодня у тех, кто делает самые возмутительные заявления, есть преимущество.

Разница между Земуром и Трампом, однако, заключается в том, что последний вёл абсолютно антиинтеллектуальную игру, говорит французский социолог Филипп Коркафф.

Но во Франции президент должен обладать лоском интеллектуала. Так, Эммануэль Макрон продвигал свою близость к философу Полю Рикёру, — рассуждает Коркафф.

Первый после Макрона

C 1 сентября имя Земура было процитировано в почти 14 тыс. статей во французской прессе, свидетельствует исследование платформы Tagaday. Причём выборка даже не включила новостной канал CNews, с которым официально сотрудничал Земур. Британская Financial Times отмечает , что имя ультраправого полемиста — это 53% от всех поисковых запросов французов, которые интересовались информацией о запланированных на 2022 год выборах. Для сравнения: на долю Макрона приходится 16% запросов, а Лё Пен — 4%.

В то же время, согласно опросам , «французский Трамп» мог бы получить 17-18% голосов, если бы президентская гонка произошла завтра. Это второе место после действующего главы государства (24–27%). Согласно этим социологическим исследованиям, Лё Пен могла бы рассчитывать только от 15 до 16% голосов.

Занимательно, что, согласно выводам YouGov, 19% французов считают, что Земур мог бы стать лучшим кандидатом от ультраправых в следующем году. Эта цифра увеличивается, если опросить исключительно сторонников правых и ультраправых. 32% из них считают, что новичок политической сцены был бы лучшим кандидатом, чем Лё Пен. Причём 28% респондентов высказались за то, чтобы двое ультраправых политиков образовали альянс.

Пугающая «правизна»

В разговоре с NEWS.ru заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Татьяна Зверева напомнила, что Земур пока не является официальным кандидатом, хоть и привлекает к себе внимание.

Как отметил в одном из своих выступлений Николя Саркози, «Земур — не проблема, а симптом». Иначе говоря, то, что популистские националистические заявления Земура нравятся определённой части французского электората, свидетельствует о наличии в обществе серьёзных нерешённых проблем. «Глубинный» французский электорат чувствует свою незащищённость в условиях демографического сдвига и продолжающегося наплыва мигрантов. Татьяна Зверева заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ заведующая Центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, профессор факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ

По её словам, как всякий популист, Земур не просто громко говорит об этих проблемах — он стремится играть на этой теме, и у него неплохо получается.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отмечает Зверева, тематика национальной идентичности уже оказалась в центре пока официально не открытой, но фактически уже начавшейся избирательной кампании во Франции.

Нельзя не заметить, что все основные правые и правоцентристские политические силы уделяют этим вопросам большое внимание. На поле, ещё недавно почти полностью оккупированном партией Марин Лё Пен [Национальное объединение], теперь хотят разместиться и многие другие политики, — рассуждает аналитик.

Так, республиканцы «сдвинулись вправо»: начали выступать с довольно консервативными заявлениями по миграционным проблемам. Не остался в стороне и сам президент, вынужденный соответствовать духу времени. Причём этот общий «дрейф вправо» наметился задолго до сегодняшнего дня, подчёркивает собеседница NEWS.ru.

Риски поляризации

Впрочем, насколько велики шансы на избрание Земура в случае, если он выдвинет свою кандидатуру, сейчас сказать сложно, отмечает эксперт.

Пока ясно одно: он набирает популярность, но, как и в случае с Лё Пен, у него наряду с поклонниками есть и не менее яростные противники, которые никогда его не поддержат, и их немало. Риторика Земура неоднозначно воспринимается французскими избирателями. Понимая, что проблемы существуют, большинство французов, вместе с тем, слишком привержены республиканским традициям, чтобы полностью поддерживать резкие, порой скандальные заявления Земура, — обращает внимание Зверева.

По её словам, Земур вторгся в «епархию» Лё Пен, поэтому можно предположить, что часть электората партии Национальное объединение будет оттянута этим французским публицистом в случае выдвижения его кандидатуры.

Таким образом, фигура Земура — вызов не столько правящим силам (хотя и им тоже), сколько крайне правым во главе с Марин Лё Пен, для которой к тому же это будет уже третья президентская кампания, — считает эксперт.

Что касается партии президента, то, по отзывам французских политологов, одна из главных её проблем — отсутствие укоренившейся электоральной базы на местах, что проявилось в ходе прошедших летом региональных выборов, говорит Татьяна Зверева. Можно ожидать, что кампания, в ходе которой Земур рекламирует свои политические труды, приведёт к обострению текущей дискуссии и определённой поляризации французского общества, подытожила собеседница NEWS.ru.