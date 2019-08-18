https://static.news.ru/photo/c18ebd7c-c1b9-11e9-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: ShipSpotting.com

Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского танкера Grace 1. Данное решение мотивировано тем, судно не нарушает местные и европейские законы.

Как считают в правительстве Гибралтара, позиция США напрямую была связана с соблюдением американских санкций против Ирана. Но аналогичных мер в Гибралтаре и в целом в ЕС нет, информирует Gibraltar Chronicle .

Санкционный режим ЕС против Ирана в корне отличается от американского, добавили в правительстве Гибралтара.

Как писал News.ru, ранее Минюст США уведомил, что Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского нефтяного танкера Grace 1. Судно было задержано в июле, а затем отпущено 15 августа властями Гибралтара.