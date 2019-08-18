Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского танкера Grace 1. Данное решение мотивировано тем, судно не нарушает местные и европейские законы.
Как считают в правительстве Гибралтара, позиция США напрямую была связана с соблюдением американских санкций против Ирана. Но аналогичных мер в Гибралтаре и в целом в ЕС нет, информирует
Санкционный режим ЕС против Ирана в корне отличается от американского, добавили в правительстве Гибралтара.
Как писал News.ru, ранее Минюст США уведомил, что Федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского нефтяного танкера Grace 1. Судно было задержано в июле, а затем отпущено 15 августа властями Гибралтара.