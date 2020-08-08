Германия выделила более €1,5 млн Ливану в связи со взрывом в Бейруте

https://static.news.ru/photo/3983fad2-d98c-11ea-ac4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В МИД ФРГ сообщили, что немецкие власти выделила более €1,5 млн в качестве немедленной гуманитарной помощи Ливану по линии Германского общества Красного Креста (DRK)в связи со взрывом в Бейруте.

Германия предоставляет более €1,5 млн в качестве немедленной помощи. В направлении Ливана вылетел рейс DRK с 43 тоннами гуманитарной помощи, в том числе с наборами для оказания первой помощи, покрывалами, инструментами, медикаментами и защитной одеждой для недопущения заболевания COVID-19, — говорится в сообщении ведомства.

Fast help for #Beirut : Germany provides more than 1.5 million euro for emergency aid. 43 tons of relief supplies have just taken off for Lebanon with @roteskreuz_de : first aid kits, blankets, tools, medicines and protective equipment against #covid19 . pic.twitter.com/q6IXBDnbto — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 8, 2020

ЧП случилось вечером 4 августа. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. Некоторые до сих пор находятся под завалами. Помощь ливанцам уже предложили Катар, Иран, Турция, ОАЭ, Иордания, Сирия, Кувейт, Франция, США, Россия и Израиль.

Как писал NEWS.ru, губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд.