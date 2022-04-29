Welt Am Sonntag: Германия ищет пути отправки гаубиц на Украину

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 / Фото Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Правительство Германии рассматривает различные варианты поставок гаубиц Panzerhaubitzen 2000 на Украину, сообщил газете Welt Am Sonntag представитель Минобороны ФРГ. Собеседник издания подчеркнул, что в данный момент об этом ведутся переговоры с украинскими властям. Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitzen 2000 разработала немецкая машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году.

Мы ведём переговоры с различными партнёрами с целью оказания эффективной поддержки Украине — в том числе и в области артиллерии. Есть различные варианты, которые в настоящее время рассматриваются, — сказано в сообщении.

Ранее издание Express сообщило, что правительство Британии планирует снабдить украинскую армию 20 самоходками AS-90. В газете отметили, что вместе с техникой власти Великобритании направят Киеву 45 тысяч артиллерийских снарядов. Самоходные установки AS-90 выпускались в 1992–1995 годах.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин назвал решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей «золотой век» пришёлся на 70-е годы, компромиссом. В интервью газете Global Times он заявил, что таким образом Германия попыталась устранить собственные внутренние противоречия.