Германия частично закроет воздушное пространство ради учений НАТО

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Генеральный директор Федеральной ассоциации авиационной промышленности ФРГ Матиас фон Рандов заявил, что воздушное пространство Германии будет частично закрыто в период с 12 по 23 июня в связи с военными учениями НАТО Air Defender, передает ТАСС. Он отметил, что из-за этого неизбежны перебои в гражданском авиасообщении. Он при этом заверил, что власти страны сделают все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия от учений.

Соответствующие министерства и Управление воздушного движения ФРГ приложат все усилия для того, чтобы минимизировать негативные последствия от учений, — сказал Рандов.

Отмечается, что в рамках учений Альянса Air Defender будут использоваться воздушные пространства и аэродромы некоторых стран-партнеров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».

Позже зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение ввести «миротворческие силы» НАТО на Украину могли сделать только враги. Политик подчеркнул, что натовцы — «оборзевшие твари», которые держат всех остальных «за придурков».