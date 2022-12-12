Генштаб ВС Белоруссии назвал спланированным падение ракеты в Польше Начальник Генштаба ВС Белоруссии Гулевич назвал спланированным падение ракеты в Польше

Фото: Polish Police Department

Инцидент с падением ракеты в Польше был намеренным, заявил начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич телеканалу СТВ. Он добавил, что главная цель этой акции заключалась в развязывании большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта. Начальник Генштаба отметил, что Запад пытается спровоцировать Россию на какие-то действия, которые могли быть истолкованы в пользу западных стран.

Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта, — сказал Гулевич.

Он указал на то, что такие же действия принимаются в отношении Белоруссии.

Ситуация с безопасностью в Белоруссии находится под контролем, но вызывает беспокойство обстановка у границ, ранее заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков. Он, в частности, обратил внимание на ситуацию на Украине и участие там в боевых действиях формирований из числа оппозиционно настроенных белорусов.

Также минских силовиков беспокоят войска НАТО у западной границы страны. Он подчеркнул, что белорусские силовики следят за событиями на Украине и в соседних странах Запада, дабы не допустить попытки силовой смены власти у себя в государстве. Если подобные попытки случатся, Карпенков пообещал дать на них ответ.