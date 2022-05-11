Генсек ООН заявил об отсутствии возможности перемирия на Украине

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Возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине на данный момент не просматривается, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас необходимо сосредоточиться на оказании гуманитарной помощи, эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине и вопросах возвращения на мировые рынки сельскохозяйственной продукции России и Украины.

На данный момент не просматривается возможность для заключения мира или всеобщего перемирия на Украине, — сказал Гутерриш.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН не воспользовался возможностью добиться урегулирования конфликта на Украине политическим путём, не уточнив, в чём заключалась эта возможность. Он также предположил, что действия России никаким образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире. По его словам, причиной продовольственного кризиса послужили антироссийские санкции, введённые западными странами. К тому же Лавров подчеркнул, что власти Киева не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами.