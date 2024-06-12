Генсек ООН раскрыл, почему не поедет на конференцию по Украине Генсек ООН пропустит конференцию по Украине, поскольку у него другие планы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Женеве заявил, что не планирует участвовать в саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, поскольку у него есть другие планы в эти дни, передает РИА Новости. Мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн.

У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя, — сказал генсек ООН.

Гутерриш отметил, что его неявка на мирную конференцию не имеет политического значения. Он также заявил, что поддерживает все принимаемые по Украине мирные решения, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности.

Об отсутствии Гутерриша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии ранее объявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Он уточнял, что ООН будет представлена на мирной конференции на соответствующем уровне.

До этого первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что делегация страны примет участие в саммите по Украине в Швейцарии. Однако он признал, что Нью-Дели пока не определились с уровнем участия. Кватра заверил, что Индия присоединится к саммиту на «соответствующем уровне».