В Индии ответили, примет ли страна участие в конференции по Украине МИД: Индия пока не определилась с уровнем участия в конференции по Украине

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Делегация Индии примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня, заявил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел страны Винай Кватра. Однако дипломат признал, что в Нью-Дели пока не определились с уровнем участия. По его словам, Индия присоединится к саммиту на «соответствующем уровне», передает ТАСС.

Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне. В настоящее время продолжается обсуждение этого вопроса. Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией, — заявил Кватра.

Ранее СМИ сообщали, что президент Аргентины Хавьер Милей изменил позицию относительно предстоящей конференции по Украине в Швейцарии. Глава государства примет участие в ней. Уточнялось, что приехать на саммит главу латиноамериканской страны убедил лично украинский лидер Владимир Зеленский.

До этого СМИ сообщали, что количество стран — участниц мирной конференции по Украине в Швейцарии сократилось с 93 до 78. Одним из последних от участия в саммите отказался Пакистан. Утверждалось, что этим государство сохранило нейтралитет.