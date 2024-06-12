Число участников саммита по Украине продолжает сокращаться Количество стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78

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Число стран-участниц мирной конференции по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, передает «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По информации СМИ, кто именно отказался присутствовать на саммите — неизвестно.

Собеседники радиостанции не исключили вероятность роста количества отказов от участия в саммите. Конференция пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что мирный саммит по Украине провалился еще до своего начала. Как подчеркнул политик, встреча не даст никаких результатов, способных повлиять на развитие конфликта. По словам Косачева, организаторы конференции преследуют исключительно пропагандистские цели, чтобы создать иллюзию поддержки Киева во всем мире.

До этого стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет в Европу для участия в саммите «Группы семи» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Он предпочел остаться в стране на время проведения национальных праздников.

Кроме того, глава Белого дома Джо Байден также не поедет на мирную конференцию, потому что предвыборная гонка для него важнее, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, для американских президентов ключевым приоритетом всегда является внутренняя политика.