Американист объяснил, почему Байден не поедет к Зеленскому на «саммит мира» Американист Блохин: Байден не поедет на «саммит мира» из-за президентской гонки

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Президент США Джо Байден не поедет на «мирный саммит» Владимира Зеленского в Швейцарию, потому что предвыборная гонка для него важнее, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, для американских президентов ключевым приоритетом всегда является внутренняя политика.

Сейчас активно идет предвыборный процесс, когда надо уже вливаться в него. Очевидно, что Байден сделал выбор в пользу президентской гонки. В его кампании Украина — лишь инструмент сдерживания России, сателлит, который все равно никуда не денется. Поэтому он решил не ехать на конференцию в Швейцарию и вряд ли передумает, — объяснил эксперт.

По его словам, цели переговоров в Швейцарии просты — демонизировать Россию.

На саммите будут пытаться консолидировать Запад поддержать Украину, а также переманить на свою сторону нейтральные, сомневающиеся государства. После начала СВО мир поделился на три лагеря: прозападный, пророссийский и прокитайский, а также нейтральный, — сказал американист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать мирный саммит по Украине в Швейцарии. По его словам, так лидеры США и Китая смогут проявить «лидерство в приближении мира». Однако в МИД КНР заявили, что Пекин выступает за мирную конференцию по разрешению украинского кризиса, признаваемую и Москвой, и Киевом.