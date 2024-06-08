В Совфеде заявили об изначальном провале саммита по Украине в Швейцарии Сенатор Косачев: саммит по Украине в Швейцарии провалился до его начала

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что мирный саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до своего начала, передает РИА Новости. Он уверен, что встреча не даст никаких результатов, способных повлиять на развитие конфликта.

По словам Косачева, организаторы саммита преследуют исключительно пропагандистские цели, чтобы создать иллюзию поддержки Киева во всем мире. Сенатор признался, что больших ожиданий от конференции не испытывает, и итоговые документы будут стоить меньше использованных для подписи чернил.

Если говорить о прикладных результатах, которые могли бы как бы то ни было повлиять на развитие этой конфликтной ситуации, влиять на нее могут только стороны конфликта. Одной стороны конфликта не будет, и это означает, что результата не будет, — пояснил свою позицию Косачев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал организованную в Швейцарии мирную конференцию по Украине заведомо пустым мероприятием. По его мнению, результатом саммита может быть лишь очередная истерика украинского президента Владимира Зеленского, а также множество громких и эмоциональных заявлений.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что глава организации Антониу Гутерриш не собирается посещать конференцию в Швейцарии. Организация будет представлена на соответствующем уровне, но в качестве наблюдателя.