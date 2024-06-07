Песков назвал причину новой истерики Зеленского Песков: саммит в Швейцарии закончится истерикой Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал организованную в Швейцарии «мирную конференцию» по Украине заведомо пустым мероприятием. По его словам, результатом саммита может быть лишь очередная истерика украинского президента Владимира Зеленского, а также множество громких и эмоциональных заявлений.

Это позволит Зеленскому еще раз чуть-чуть поистеричничать насчет той жуткой ситуации, в которой оказалась Украина, пообвинять всех. Мы видим, что его риторика по обвинению всех в недопоставках оружия и так далее, она растет с каждым днем, по мере того, как ухудшается для него положение на фронте, — подчеркнул Песков.

Он также выделил основную интригу конференции. По словам Пескова, на ней будут наверняка присутствовать европейцы. Интересно, доедет ли туда президент США Джо Байден, резюмировал официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал о желании зарубежного бизнеса продолжить работу в России. По словам Пескова, они опасаются нападок со стороны своих правительств. Официальный представитель Кремля отметил, что эти предприниматели по понятным причинам стараются не мелькать среди журналистов и не давать интервью.