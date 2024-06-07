Стало известно о желании зарубежного бизнеса продолжить работу в РФ Песков: зарубежный бизнес хочет продолжать работать в России

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Дмитрий Песков

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) много иностранных предпринимателей, заявил РБК на полях саммита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, они хотят работать с Россией, но опасаются нападок со стороны своих правительств. Пресс-секретарь президента отметил, что эти предприниматели по понятным причинам стараются не мелькать среди журналистов и не давать интервью.

Они опасаются вот этого оголтелого давления со стороны своих правительств. Но они здесь, и они полны планов здесь работать, — добавил Песков.

Он также назвал ПМЭФ не просто экономическим форумом, а международным экономическим форумом. Песков подчеркнул, что очень рад тому, что международная составляющая продолжает здесь жить. пресс-секретарь президента РФ отметил, что тематику форму нельзя назвать чисто экономической. По его словам, на Земле ее сейчас не осталось, так как человечество проходит через «период сущностной трансформации».

Акции российских компаний пользуются стабильно высоким спросом, который даже превышает предложение, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024. По его словам, на сегодняшний день в РФ находится порядка 30 млн розничных инвесторов.