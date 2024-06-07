МУС попросили арестовать Медведева и российских журналистов FIDH попросил суд арестовать Медведева и шестерых журналистов из РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Международная федерация прав человека (FIDH), которую финансирует фонд Open Society Foundations (признан нежелательным в России) миллиардера Джорджа Сороса и министерства иностранных дел некоторых стран обратились в канцелярию прокурора Международного уголовного суда (МУС) с требованием выдать ордера на арест зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова и ряда российских журналистов.

В обращении FIDH сказано, что правозащитники обратили внимание на «язык ненависти», который используют российские СМИ. В преступных действиях обвиняют гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, журналистов Владимира Соловьева и Сергея Ключенкова (Мардан). Вместе с федерацией запрос в МУС подали несколько организаций из Украины и неназванное российское НКО.

Ранее сообщалось, что «Фонд Клуни за справедливость» планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов работающих за границей российских журналистов. Сотрудница организации Анна Нейстат заявила, что мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Актер Джордж Клуни заявил, что его фонд не собирается преследовать российских журналистов. По его словам, сотрудница организации просто «оговорилась».