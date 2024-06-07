Еще две страны отказались от участия в саммите по Украине «Известия»: Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине

Фото: МО Украины

Мексика и Никарагуа отказались от участия в швейцарском саммите по украинскому урегулированию, сообщили газете «Известия» в посольствах этих стран. Латиноамериканские государства надеются на проведение переговоров, в которых будут задействованы обе стороны конфликта.

В Мехико получили приглашение на конференцию в Швейцарии, но она не будет присутствовать на этом мероприятии, отметил в МИД страны. Такое же решение приняли в Никарагуа, заявив о нежелании участвовать в политическом фарсе. До сих пор неизвестно, приедут ли на саммит представители Боливии.

Владимир Зеленский пытается расширить свое влияние среди лидеров мира, а Латинская Америка сейчас переживает свое возрождение и вновь становится влиятельным регионом, — объяснил изданию ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин.

По мнению профессора факультета международных отношений СПбГУ Виктора Хейфеца, для Киева было бы особенно важно привлечь на конференцию не только страны глобального Юга, но и одного из членов БРИКС.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет в Европу для участия в саммите «Группы семи» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Он предпочел остаться в стране на время проведения национальных праздников.