Стало известно, поедет ли президент Аргентины на саммит по Украине Президент Аргентины отказался ехать на конференцию по Украине и саммит G7

Фото: Cristina Sille/dpa/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей не поедет в Европу для участия в саммите «Группы семи» (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии, пишет газета La Nacion со ссылкой на источники. Он предпочел остаться в стране на время проведения национальных праздников.

После этого 21 июня Милей отправится в Европу, чтобы получить в Мадриде премию за «защиту идей свободы» от испанского Института Хуана де Мариана. Затем аргентинский президент полетит в Гамбург для получения премии имени экономиста Фридриха фон Хайека. С канцлером ФРГ Олафом Шольцем Милей встретится 23 июня.

На саммит G7 президента Аргентины пригласила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во Франции Хавьер Милей должен был встретиться с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Для Китая мирная конференция по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии, не имеет смысла, сказала ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская. По ее словам, на саммите будет обсуждаться отнюдь не мир на Украине, а вопрос легитимности лидера страны Владимира Зеленского, чтобы его признали после того, как истекли полномочия президентства. Кроме того, там не будет представителей России и президента США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не поедет на «мирный саммит» Владимира Зеленского в Швейцарию, потому что предвыборная гонка для него важнее, заявлял ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, для американских президентов ключевым приоритетом всегда является внутренняя политика.