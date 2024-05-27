«Не имеет смысла»: китаист рассказала, почему Си не поедет на «саммит мира» Китаист Варфаловская: для КНР «саммит мира» Зеленского не имеет смысла

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Для Китая мирная конференция по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии, не имеет смысла, сказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская. По ее словам, на саммите будет обсуждаться отнюдь не мир на Украине.

На саммит в Швейцарию если и прибудет представитель Китая, то точно не Си Цзиньпин. На этой конференции будет решаться вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского, чтобы его признали после того, как истекли полномочия его президентства. Кроме того, там не будет представителей России и президента США, — объяснила она.

Ранее Зеленский попросил председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена поддержать мирный саммит по Украине в Швейцарии. Однако оба лидера не примут в нем участия. Также на конференцию не поедут главы Бразилии и ЮАР.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что Байден не поедет на «мирный саммит», потому что предвыборная гонка для него важнее. По его словам, для американских президентов ключевым приоритетом всегда является внутренняя политика, а Украина для Байдена — лишь инструмент сдерживания России, «сателлит, который все равно никуда не денется».