Президент Аргентины изменил решение по участию в украинском саммите Clarin: президент Аргентины Милей согласился на участие в конференции по Украине

Фото: Cristina Sille/dpa/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение изменить планы и посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии, пишет газета Clarin. По информации журналистов, приехать на саммит главу латиноамериканского государства убедил украинский коллега Владимир Зеленский.

Как уточнили представители СМИ, глава Украины попросил Милея присутствовать хотя бы на церемонии открытия конференции. Вместе с президентом Аргентины на мероприятие также отправится министр обороны Луис Петри, уточнили в газете. При этом аргентинские власти подтвердили только участие политика в саммите Группы семи (G7) в Италии.

Ранее газета La Nacion информировала, что Милей останется в стране на время проведения национальных праздников, а не полетит на мирный саммит по Украине. 21 июня президент Аргентины отправится в Европу, чтобы получить в Мадриде премию за «защиту идей свободы» от испанского Института Хуана де Мариана, предположили авторы статьи.

До этого ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская обратила внимание, что для КНР конференция в Швейцарии не имеет смысла. На саммите будет обсуждаться отнюдь не мир на Украине, а вопрос легитимности лидера страны Владимира Зеленского, чтобы его признали после того, как истекли полномочия президентства, резюмировала она.