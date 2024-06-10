Еще одна страна отказалась от участия в швейцарском саммите по Украине Пакистан отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии

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Правительство Пакистана приняло решение не участвовать в предстоящей конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии, сообщил ТАСС дипломатический источник. Саммит пройдет с 15 по 16 июня. Как отметил собеседник агентства, этим Пакистан взял на себя большое бремя и сохранил нейтралитет.

Пакистан сохранил свой нейтралитет и сделал много шагов вперед. Он взял на себя большое бремя, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Камбоджа также не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии. Такое решение обусловлено тем, что на конференции не будет представителя России. Власти Камбоджи считают предстоящую встречу неудачной.

До этого президент швейцарской конфедерации по Украине Виола Амхерд заявила, что после саммита в Бюргенштоке власти страны хотят организовать новую встречу по Украине. По ее словам, на этот раз Россия будет приглашена. Амхерд выразила уверенность, что достичь долгосрочного и устойчивого мира возможно только совместными действиями всех стран.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие страны не хотят участвовать в женевской встрече по Украине. Он объяснил это тем, что данное мероприятие не имеет целеполагания и государства не хотят тратить на него время.