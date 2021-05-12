Генсек ООН призвал ВОЗ признать «Спутник V»

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Совет Безопасности ООН на экстренном заседании не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Как и на прошедших в понедельник консультациях, заявления выработать не удалось. Этому мешает позиция США, — рассказал собеседник агентства. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены...