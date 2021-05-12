Генсек ООН призвал ВОЗ признать «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/e7355f74-b350-11eb-b648-96000091f725_660.jpgАнтониу ГуттеришФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом генсек заявил в среду, 12 мая, в ходе совместной пресс-конференции с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам Гутерриша, ООН приветствовала бы факт признания ВОЗ использования вакцины «Спутник V». По словам генсека, такой процесс уже идёт.
Мы очень ценим то, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН «Спутником V», и мы говорим о том, что это очень хороший знак. Мы считаем, что «Спутник V» — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации, — цитирует Антониу Гутерриша РИА Новости.
Накануне Гутерриш призвал сотрудников ООН привиться вакциной «Спутник V» в тех странах, где она одобрена.
В сентябре 2020 года в ходе выступления на Генассамблее ООН президент РФ Владимир Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. По признанию генсека ООН, сотрудники организации, находящиеся в России. воспользовались данным предложением.
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