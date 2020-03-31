https://static.news.ru/photo/dd37e1de-7384-11ea-8d8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

В помощь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП.

Нам нужен всеобъемлющий, скоординированный ответ, который составит как минимум 10% от мирового ВВП, — цитирует его ТАСС.

В качестве примера Гутерриш привёл решение Конгресса США о выделении $2 трлн, что соответствует почти 10% американской экономики. Он добавил, что для преодоления экономических последствий необходимо выпустить специальные права заимствования и напечатать эти деньги.

Как писал NEWS.ru, Генсек ООН напомнил, что «вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания». Эпидемия болезни «безжалостно бьёт по всем». Именно поэтому так важно «положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире», подчеркнул Гутерриш.