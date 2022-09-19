Генсек ООН и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию на Украине Генсек ООН Гутерриш и глава дипломатии ЕС Боррель обсудили ситуацию на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в рамках которой стороны обсудили ситуацию на Украине и последствия конфликта, сообщает пресс-служба организации. Стороны также обменялись мнениями о событиях в Африке. Представители ООН при этом не уточнили, стали ли стороны поднимать вопрос энергокризиса в Европе, вызванного антироссийскими санкциями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили конфликт на Украине и ее региональные и глобальные последствия. Они также обменялись мнениями о событиях в Африке, — рассказали в пресс-службе.

В Генассамблее ООН с 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры ведущих стран мира и их представители.

Украина желает добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции о создании международного компенсационного механизма, позволяющего ей использовать замороженные активы РФ в качестве компенсации за проведение Москвой специальной операции. Об этом написала ранее британская газета Guardian. По информации издания, Киев намерен убедить союзников поддержать предложение о мирном урегулирование, включающее многомиллиардные репарации со стороны России с использованием конфискованных госактивов и активов олигархов.