СМИ узнали, что Киев хочет присвоить российские активы с помощью ООН Guardian: Киев лоббирует принятие ГА ООН резолюции для присвоения российских активов

Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина желает добиться приянтия Генассамблеей ООН резолюции о создании международного компенсационного механизма, позволяющего ей использовать замороженные активы РФ в качестве компенсации за проведение Москвой специальной операции. Об этом пишет британская газета Guardian. По информации издания, Киев намерен убедить союзников поддержать предложение о мирном урегулирование, включающее многомиллиардные репарации со стороны России с использованием конфискованных госактивов и активов олигархов.

Украина лоббирует принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции, которая станет основой для создания международного компенсационного механизма, который может привести к конфискации российских государственных активов за рубежом на сумму до ;300 млрд, — сообщает Guardian.

Издание отмечает, что действующее британское и европейское законодательство разрешает замораживать активы российского Центробанка и ряда предпринимателей, но не дает права на конфискацию и передачу другим странам.

Ранее сообщалось, что Четыре страны Евросоюза выразили желание передать Украине замороженные российские активы для ее восстановления. По данным СМИ, это Латвия, Литва, Эстония и Словакия.Власти этих стран убеждены, что российские активы должны послужить инструментом для восстановления Украины, помощи в ведении боевых действий и для компенсации семьям погибших.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ вместе с другими странами — участницами G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.