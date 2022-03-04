Генсек НАТО заявил о возможном ухудшении ситуации на Украине

Ситуация на Украине может ухудшиться, возрастёт число жертв и разрушений, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости. Заявление глава Североатлантического альянса сделал по итогам заседания министров иностранных дел стран Блока.

Сегодняшняя ситуация, вероятно, ухудшится: ещё больше погибших, больше страданий, больше разрушений, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также высказался против введения бесполётной зоны над территорией Украины. По его словам, в этом случае придётся направлять в страну самолёты Альянса, что может спровоцировать прямые столкновения с авиацией России.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта России и Украины и не намерено «искать войны» с РФ, поскольку является оборонительным сообществом. В то же время он отметил, что Альянс намерен нарастить своё присутствие на восточных рубежах.

Предложение закрыть небо над Украиной высказал президент страны Владимир Зеленский. Он также призвал западных партнёров усилить санкции в отношении России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.