https://static.news.ru/photo/d59157f0-4fd3-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией несмотря на то, что сейчас Брюссель и Москва соперничают.

Как передаёт РИА Новости, такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, выступая в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что все государства военного блока стремятся к диалогу с «самым крупным соседом» НАТО. Столтенберг, однако, отметил, что в настоящий момент Североатлантический альянс конкурирует с «более уверенной в себе Россией», которая выступает за возвращение к модели миропорядка со сферами влияния.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, генсек НАТО заявил о намерении Альянса усилить систему противоракетной обороны и расширить потенциал ядерных и обычных вооружений в ответ на развёртывание Москвой крылатых ракет нового поколения.