Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией несмотря на то, что сейчас Брюссель и Москва соперничают.
Как передаёт РИА Новости, такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, выступая в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что все государства военного блока стремятся к диалогу с «самым крупным соседом» НАТО. Столтенберг, однако, отметил, что в настоящий момент Североатлантический альянс конкурирует с «более уверенной в себе Россией», которая выступает за возвращение к модели миропорядка со сферами влияния.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, генсек НАТО заявил о намерении Альянса усилить систему противоракетной обороны и расширить потенциал ядерных и обычных вооружений в ответ на развёртывание Москвой крылатых ракет нового поколения.