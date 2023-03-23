Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Западу следует готовиться к длительному конфликту на Украине, так как перспективы урегулирования в настоящее время не просматриваются. Такое предупреждение сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе интервью газете The Guardian. По его мнению, украинский кризис может стать «войной на истощение».

Столтенберг также предположил, что российское руководство «не планирует мира». По мнению генсека НАТО, странам Запада следует нарастить производственные мощности для поставок на Украину боеприпасов и вооружений, поскольку «текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства».

Говоря о развитии событий на поле боя, Столтенберг также упомянул, что поставляемая помощь направлена на проведение Киевом контрнаступления. При этом он подчеркнул, что решение о направлении американских истребителей F-16 на Украину пока не принято.

Также он отметил, что странам Запада следует выделять больше средств на собственную оборону.

Ранее Столтенберг заявил, что отношения НАТО и России не наладятся с окончанием специальной военной операции. По его словам, страны НАТО должны наращивать вложения в оборонный сектор.

Кроме того, генсек подчеркнул, что Альянс не избежит риска эскалации конфликта при расширении военной помощи Украине, зато возможная победа России представляет большую опасность для НАТО.