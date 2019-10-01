https://static.news.ru/photo/f909a0fa-e41e-11e9-b2c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/Global Look Press

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр выезжал за пределы страны, чтобы провести ряд встреч с представителями иностранных разведывательных спецслужб. Он просил у них помощи в проверке и расследовании действий Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР) во время их работы по «российскому вмешательству» в выборы.

О «командировках» Барра сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные источники, знакомые с деталями этих поездок. По их данным, генпрокурор уже побывал в Великобритании и Италии. Кроме того, администрация президента Трампа обращалась с аналогичными запросами в Австралию.

The New York Times утверждает, что американский лидер просил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона оказать помощь в сборе информации, которая могла бы дискредитировать расследование специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США 2016 года.

17 мая 2017 года Минюст Штатов доверил Мюллеру разобраться в произошедшем. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между РФ и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа. Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал News.ru.