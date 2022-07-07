Генпрокурор Британии допустила своё выдвижение на пост премьер-министр ITV: генпрокурор Великобритании не исключила своего выдвижения на пост премьер-министра

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Генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман убеждена, что премьер-министр страны должен уйти в отставку. при этом она не исключила собственного выдвижения на пост главы кабмина. Об этом женщина сообщила в эфире телеканала ITV.

Я действительно думаю, что премьер-министру пришло время уйти в отставку, — заявила Браверман.

Она также утвердительно ответила на вопрос, возможно ли её собственное выдвижение на этот пост.

Нахождение на посту премьер-министра было бы величайшей честью, поэтому, да, я попробую, — сказала Браверман.

Шестого июля министр по вопросам ЖКХ майкл Гоув призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку. Джонсон заявил, что не сделает этого, поскольку подобный шаг может ввергнуть страну в политическую нестабильность на долгое время.

В результате Джонсон отправил Гоува в отставку.

К настоящему времени известно о 42 членах правительства, которые покинули свои посты из-за разразившегося скандала с участием премьер-министра. Сотрудники кабмина начали увольняться после того, как на Даунинг-стрит признали, что Джонсон был в курсе о склонности экс-заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера к сексуальным домогательствам еще до назначения его на должность. При этом сам премьер-министр уверял, что не знает никаких подробностей.