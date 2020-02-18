https://static.news.ru/photo/75976fb8-5278-11ea-b721-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Запрет на пантентование технологий по геномному редактированию в России мешает развитию данной области. Проректор по научной работе Российского научного исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Денис Ребриков призвал его отменить.

Существование такого запрета значительно затрудняет на сегодня научно-исследовательские работы, — цитирует молекулярного биолога ТАСС.

Ребриков считает, что рано или поздно данные технологии будут все-таки допущены к применению и запрет на патентование способов модификации клеток зародышевой линии человека сейчас ставит барьеры на пути развития этих технологий. Компании, которые заказывают эти работы у исследователей, не готовы вкладываться в те области, где они не могут защитить изобретения

По его мнению, человеческие эмбрионы с измененным ДНК можно замораживать до того момента, когда государство не разрешит их использовать. Учёный полагает, что эти технологии помогут бороться с наследственными заболеваниями.

В октябре 2019 года Минздрав заявил, что разрешать редактировать геном человека в клинической практике сейчас преждевременно. Дело в том, что на современном этапе развития подобных технологий специалисты ещё не изучили возможные осложнения в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Ранее китайского генетика Хэ Цзянькуя приговорили к трём годам лишения свободы за проведение незаконного эксперимента с редактированием генома человеческих эмбрионов. Как писал NEWS.ru, генетически модифицированные девочки-близнецы родились в Китае в 2018 году. Эксперимент проводился с целью появления на свет детей с врождённым иммунитетом к ВИЧ.