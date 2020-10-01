Адмирал США: Россия лишила Америку статуса «недосягаемой»

https://static.news.ru/photo/25fc0822-0459-11eb-b1b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-адмирал ВМС США Дэрил Кодл заявил, что российские подводные лодки лишили Америку статуса «недосягаемой» державы, а американским военным стоит готовиться к боям в местных водах, пишет Business Insider.

В связи с тем, что просторы Атлантики теперь бороздят всё более совершенные российские подводные лодки, ВМС США прилагают всё большие усилия для отслеживания обстановки у американского побережья, пишет Business Insider.

США провели с 12 по 18 сентября учения Black Widow («Чёрная вдова») 2020 в Северной Атлантике с прицелом на противодействие самым передовым российским подводным лодкам. Вице-адмирал ВМС США Дэрил Кодл заявил, что после распада СССР состояние российских ВМС было плачевным, из-за чего у многих американцев могло сложиться впечатление, что США являются недосягаемыми для атаки со стороны России.

Но сейчас хорошо известно, что наша родина больше не является недосягаемой, поэтому мы должны быть готовы к эффективным боевым действиям в местных водах, — сказал вице-адмирал.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американские военные эксперты заявляли, что российские военные осваивают новую тактику борьбы с подводными лодками НАТО. В частности, они отметили, что Россия увеличивает масштабы учений в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях.

Американские военные эксперты также признались, что США не могут отследить российские многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами проекта «Ясень».