Генерал США призвал уступить РФ в вопросе Украины

Американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли заявил, что США следует пойти на уступку России в вопросе Украины и Грузии. Вашингтон должен пообещать Москве, что эти два государства не получат членства в НАТО, отметил он в статье для National Interest, которую подготовил в соавторстве с военным консультантом Джеймсом Фаруэллом.

Эти страны не имеют права сами вступать в НАТО, их членство возможно только по приглашению. Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы они стали членами Альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намёки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке, — указали авторы публикации.

Они считают, что Украине лучше пойти путём Австрии, получившей после Второй мировой войны нейтральный статус.

Украина могла бы принять статус, аналогичный австрийскому. Австрия — демократия, которая сотрудничает со всеми сторонами и сохраняет свою независимость, — пояснили авторы.

Они добавили, что подобный статус не навредил бы Западу, и при этом устранил бы опасения, высказываемые Москвой.

Ранее стало известно, что НАТО передал ответ Москве на предложения по гарантиям безопасности. О ключевых моментах документа рассказал на экстренной пресс-конференции генсек Альянса Йенс Столтенберг. По словам генерального секретаря, в ответе НАТО указано, что некоторые требования России являются «неприемлемыми». В частности, НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в Альянс, заявил Столтенберг.